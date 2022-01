Addio e bocciatura, Allegri gode: via libera per il bomber

Svolta in attacco per la Juventus di Massimiliano Allegri: il bomber richiesto dal tecnico bianconero può arrivare a gennaio

Il pari contro il Napoli ha aperto il 2022 della Juventus, anno nel quale i bianconeri vogliono tentare una risalita in classifica dopo la prima deludente parte di stagione. In attesa di scendere in campo con la Roma di Josè Mourinho, a tenere banco in casa Juventus è il calciomercato invernale. La sessione di gennaio può regalare sorprese, con una priorità su tutto per quanto riguarda la rosa di Allegri. Serve un attaccante, Morata nonostante le recenti dichiarazioni dell’allenatore toscano non ha convinto a pieno ed in tal senso, dalla Spagna, starebbe per arrivare una notizia che può far gioire proprio Allegri.

L’attaccante spagnolo è il primo obiettivo per l’attacco del Barcellona ed in caso di addio ai bianconeri, il piano della ‘Vecchia Signora’ sarebbe ormai ben definito. Secondo quanto riportato da ‘Elnacional.cat’, oltre ad Alvaro Morata vi sarebbe un altro nome già da tempo nel mirino della Juventus. Si tratta di Mauro Icardi, ormai corpo estraneo in quel di Parigi e destinato con ogni probabilità a salutare la squadra francese già nell’attuale sessione di mercato.

Juventus, assist da Barcellona: ecco il colpaccio

In tal senso, il portale spagnolo sottolinea come il profilo dell’argentino non convinca a pieno, soprattutto lo spogliatoio del Barcellona. Il gruppo allenato da Xavi non è convinto dalla possibile firma dell’ex capitano dell’Inter per il quale, dunque, si sarebbe opposto visto il possibile interesse del club di Laporta per la punta sudamericana.

Juventus in primis che proprio all’argentino pensa per rimpiazzare Morata, al primo posto tra le preferenze del Barcellona di Xavi.

In questa stagione Icardi ha segnato 5 reti in 20 presenze, con soli 928′ in campo con il PSG di Pochettino: la posizione del Barcellona può far gioire il popolo bianconero.