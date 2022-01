Clamoroso Messi, lo strappo che ‘scippa’ due volte la Juventus

Lionel Messi potrebbe mettere il bastone tra le ruote alla Juventus: la scelta dell’argentino può portare al doppio addio ai bianconeri

Un vero e proprio ciclone potrebbe abbattersi sul calciomercato e coinvolgere anche la Juventus. E’ Lionel Messi che potrebbe incendiare i prossimi mesi, provocando una reazione a catena che non fare certo piacere ai bianconeri.

La Pulce, infatti, secondo alcune indiscrezioni di stampa starebbe pensando all’addio al Paris Saint-Germain. Un addio che potrebbe arrivare soprattutto se dovesse esserci un fallimento in Champions. Senza la vittoria in Europa, l’ex Barcellona prenderebbe in considerazione l’idea di lasciare Parigi. Anzi, potrebbe addirittura arrivare a forzare la mano con il Psg per l’addio, secondo quanto affermato da Lobo Carrasco, ex calciatore ed opinionista, a ‘El Chiringuito’. L’eventuale rinuncia a Messi avrebbe ovviamente ripercussioni sulle strategie del Psg con Leonardo che dovrebbe rivedere i suoi piani sul mercato e questo potrebbe fungere da ostacolo (duplice) per la Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, proposta indecente dall’Inghilterra: scambio con Cuadrado

Calciomercato Juventus, Messi via: il Psg vira su Dybala

L’addio del fuoriclasse argentino al Psg porterebbe, infatti, la dirigenza parigina ad andare sul mercato a caccia di un sostituto. E chi se non un altro 10 argentino? Paulo Dybala potrebbe così tornare di attualità per la società transalpina: il rinnovo con la Juventus è stato rinviato a febbraio e di questa situazione potrebbe approfittarne Leonardo per far partire il nuovo assalto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio immediato e sostituto pronto: ritorno di fiamma per Allegri

Ma non soltanto Dybala. Il Psg, infatti, se davvero Messi dovesse andare via, potrebbe cambiare idea anche su Mauro Icardi. L’ex capitano dell’Inter, considerato anche il futuro incerto di Mbappe, potrebbe rappresentare il partner ideale di Dybala andando a formare una coppia di attacco completamente nuova, alla quale andrebbe poi aggiunto Neymar. Una ipotesi al momento viva soltanto sulla carta, con il Psg ancora in piena corsa in Champions League. L’obiettivo è vincerla dopo la finale del 2020 e non è detto che non riuscendoci davvero la ‘Pulce’ vada allo strappo. La Juventus però è messa in guardia: il ciclone Messi potrebbe abbattersi sul mercato bianconero.