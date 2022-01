Juventus, proposta indecente dall’Inghilterra: scambio con Cuadrado

La big inglese all’assalto di Juan Cuadrado: proposta a sorpresa, ecco il top player per Massimiliano Allegri

Giornata di vigilia per la Juventus che, salvo imprevisti, domani affronterà il Napoli di Spalletti per la prima giornata del girone di ritorno di Serie A. I bianconeri puntano a risalire la classifica e gli azzurri rappresentano il primo ostacolo per avvicinare il quarto posto occupato dall’Atalanta, a +4 sulla ‘Vecchia Signora’. In attesa di invertire la rotta e tornare a lottare per le posizioni di vertice, in casa Juventus si valutano le prossime operazioni di calciomercato. Dalle entrate alle possibili cessioni, uno dei nomi che a sorpresa è finito nel mirino di un top club inglese è quello di Juan Cuadrado.

Il colombiano, titolare inamovibile per Allegri, è in scadenza il prossimo 30 giugno ed il rinnovo di contratto del 33enne colombiano non è ancora arrivato. A pensare al terzino è il Manchester United che, con Dalot in uscita dall’Old Trafford, cerca un nuovo laterale di primissimo livello per la sessione invernale di mercato. Una tentazione importante quella che può essere rappresentata dai ‘Red Devils’ che, per convincere la Juventus a lasciar partire Cuadrado, avrebbero in mente un’offerta decisamente difficile da rifiutare.

Juve, il Manchester United ‘tenta’ Allegri con lo scambio

Il Manchester United, pur di arrivare a Cuadrado, ha intenzione di mettere sul piatto il cartellino di uno dei big accostati a lungo proprio alla Juventus: Edinson Cavani. Anche lui come Cuadrado potrebbe partire a zero tra sei mesi e la ricerca di un nuovo bombera in casa bianconera continua senza sosta.

L’uruguagio, però, ha già 34 anni e il pesante ingaggio percepito in quel di Manchester (circa 13 milioni di euro) allontanano l’ipotesi di un approdo dell’ex Napoli a Torino. L’obiettivo della Juventus è quindi chiaro. Cuadrado non si muoverà e la priorità rimane il rinnovo del talento colombiano prima della scadenza il prossimo 30 giugno.

Situazione in divenire, dunque, con Cuadrado che almeno sulla carta è destinato a rimanere alla Juventus anche per le prossime stagioni.