Juventus-Napoli, comunicato UFFICIALE: guarito dal Covid

Buone notizie in arrivo in casa Napoli: recuperato un giocatore pronto per la sfida contro la Juventus, c’è l’annuncio ufficiale

Juventus-Napoli è a rischio a causa dei tanti casi di positività riscontrati in casa partenopea. Pochi minuti fa è arrivato una buona notizia in vista proprio della super sfida, in programma il 6 gennaio a Torino. Ecco il comunicato ufficiale: “Eljif Elmas ha effettuato un tampone molecolare che ha confermato la negatività al Covid-19. La stessa era già stata riscontrata in Macedonia ieri prima del rientro in Italia”.

Juventus-Napoli, Elmas è già pronto per Torino?

Lo stesso calciatore macedone non è mai stato a contatto con il gruppo squadra del Napoli visto che si trovava in vacanza nel suo Paese. Ora il ritorno nella città partenopea, ma la situazione non è delle migliori nemmeno in casa partenopea: anche l’allenatore Luciano Spalletti è risultato positivo al Covid-19 con l’annuncio ufficiale nelle ultime ore.