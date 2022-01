Carta Icardi per il PSG: l’ipotesi di scambio in Serie A

Icardi si allontana dalla Juventus in seguito alla sempre più probabile permanenza di Morata: l’ipotesi di scambio in Serie A. Cifre e dettagli

“Morata non parte, quest’anno ha già fatto sette gol. È un giocatore di rendimento. Il suo problema è che nel calcio vengono messe delle etichette. Lui viene visto come quello al quale manca sempre qualcosa. Io gli ho parlato e gli ho detto “tu da qui non ti muovi””.

Ieri Massimiliano Allegri ha blindato così Alvaro Morata, respingendo l’assalto del Barcellona di Xavi. Salvo sorprese, l’attaccante spagnolo è dunque destinato a rimanere in bianconero almeno fino al termine della stagione. Una permanenza che chiuderà le porte all’arrivo di Mauro Icardi, sicuramente in questo calciomercato invernale. Il PSG, dal canto suo, ha aperto alla partenza dell’ex capitano dell’Inter che potrebbe così diventare un’importante pedina di scambio. Ecco il possibile assalto in Serie A.

Calciomercato Milan, ‘carta’ Icardi per l’assalto al big: tutti i dettagli

Nelle ultime ore si è tornato a parlare del possibile ritorno del PSG su Theo Hernandez. Leonardo starebbe preparando l’assalto per l’estate, con il laterale francese che potrebbe finire in cima alla lista del potentissimo club parigino.

Sul piatto potrebbe finire anche Mauro Icardi: l’ex Inter è sempre più in bilico e sulla lista dei partenti della dirigenza francese. In ogni caso, Hernandez è valutato almeno 50-60 milioni di euro dal Milan, Icardi circa la metà. Anche la Juventus è alla finestra.