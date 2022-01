Lo vogliono subito, 60 milioni sul piatto: Juventus tagliata fuori

Un club vorrebbe acquistare già nel mese di gennaio un importante calciatore, accostato anche alla Juventus, con un’offerta da 60 milioni

Il 2022 non è iniziato come la Juventus sperava. Di fronte ad un Napoli in emergenza tra Coppa d’Africa e Covid-19, i bianconeri non sono riusciti ad andare oltre il pareggio. Un punto comunque significativo in ottica quarto posto visto il valore dell’avversario, ma resta l’amaro in bocca per la consapevolezza di non aver sfruttato una ghiotta occasione. Domani è già tempo di scendere in campo e stavolta la ‘Vecchia Signora’ se la vedrà con la Roma di Mourinho, altro scontro diretto da non sbagliare stavolta.

Tra un partita e l’altra, la dirigenza torinese non distoglie l’attenzione dal calciomercato. Siamo nel pieno della sessione invernale e negli scorsi giorni ha tenuto banco la telenovela Morata-Barcellona, forse non del tutto chiusa nonostante le parole di Allegri. I blaugrana, infatti, pare non abbiano ancora mollato la presa, ma permane la difficoltà ad alleggerire il monte ingaggi. Come rimpiazzo della punta spagnola, i catalani avevano proposto Memphis Depay. Un profilo presente nella lista della controparte, nonostante fino ad ora non abbia convinto a pieno.

Calciomercato, 60 milioni per Depay: Juve KO

Il classe ’94, però, potrebbe prendere presto una strada differente. Stando a quanto rivela ‘ElNational.cat’, il ricco Newcastle sarebbe piombato sull’attaccante olandese. I ‘Magpies’ hanno in mente grandi manovre per potenziare la squadra e vogliono intervenire subito al fine di allontanare il rischio retrocessione in Premier League.

Sarebbero disposti a mettere sul piatto ben 60 milioni di euro per l’acquisto, una cifra fuori mercato che escluderebbe definitivamente la Juventus. Depay sognava di vestire la maglia del Barça sin da piccolo, perciò ad oggi preferirebbe restare. Ma con Ferran Torres lo scenario potrebbe cambiare.