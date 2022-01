Insigne, addio al Napoli | Ora è UFFICIALE: andrà al Toronto

Ora c’è anche l’ufficialità, Lorenzo Insigne diventerà un nuovo giocatore del Toronto: sarà addio al Napoli dalla prossima estate

È arrivata l’ufficialità che sancisce la fine della storia d’amore (travagliata) tra il Napoli e Lorenzo Insigne. Mancava solo quest’ultimo tassello, dopo che nei giorni scorsi l’attaccante aveva messo nero su bianco in un Hotel a Roma per legarsi definitivamente al suo nuovo club.

Decisione presa, quindi. Il capitano degli azzurri abbandonerà l’Italia e la Serie A a partire da luglio per intraprendere una nuova avventura d’oltremanica. Le parti non si sono mai avvicinate ad un’intesa per il rinnovo del contratto e le strade si separeranno.

LEGGI ANCHE>>> Inter, Onana non basta: un altro portiere a costo zero

Napoli, ufficiale: Insigne giocherà per il Toronto | Il comunicato

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Milan, colpo in difesa: si accende il derby con l’Inter

Di seguito il comunicato rilasciato dal Toronto: “Il Toronto FC ha annunciato oggi che l’ala italiana Lorenzo Insigne ha firmato un pre-contratto per unirsi al club con un contratto quadriennale a partire dal 1 primo luglio 2022. Sarà aggiunto al roster come giocatore designato in attesa di ricevere il suo certificato di trasferimento internazionale (ITC)“.