Calciomercato Milan, colpo in difesa: si accende il derby con l’Inter

Il Milan continua a lavorare sul fronte calciomercato per colpi in difesa interessanti dopo l’infortunio di Simon Kjaer: derby con l’Inter

Contatti continui per un super innesto nel reparto difensivo di Stefano Pioli. Il Milan è alla ricerca di un profilo interessante per quanto riguarda la difesa.

Nel mirino continua ad esserci il difensore brasiliano del Torino, Bremer, autore di una prima parte di stagione da applausi. Sulle sue tracce ci sono le big d’Italia e non solo: il Milan dovrà così pensare al derby con l’Inter anche sul fronte calciomercato con ipotesi suggestive. Lo stesso centrale granata è stato accostato anche al Napoli con prestazioni da urlo in Serie A: per lui 18 presenze condite da ben due gol nel girone d’andata.

LEGGI ANCHE >>> Allegri-Mourinho, scontro tra flop: la decisione sull’esonero

LEGGI ANCHE >>> Clamoroso Messi, lo strappo che ‘scippa’ due volte la Juventus

Calciomercato Milan, Bremer per la difesa: l’intreccio

Il Milan avrebbe come idea di offrire cash più due giocatori come contropartita: 7 milioni più Krunic e il giovane attaccante di proprietà Lorenzo Colombo in vista di giugno per arrivare ad un totale di 20-21mln contropartite comprese. Il Torino preferirebbe avere in rosa anche in ottica futura il centrocampista di proprietà dei rossoneri, Tommaso Pobega, ma Maldini non vuole privarsene cercando così di portarlo definitivamente a casa. Un intreccio suggestivo di calciomercato per quanto riguarda i prossimi mesi con la volontà di essere protagonista con un innesto di valore per la fase difensiva.