Inter, Onana non basta: un altro portiere a costo zero

L’Inter sta lavorando per rinforzare la rosa e spunta un nome a sorpresa per il futuro: occasione a parametro zero

L’Inter sta vivendo una grande stagione e in questi mesi ha avuto un rendimento al top ed è al momento in vetta alla classifica di Serie A. I nerazzurri hanno il vantaggio di un punto sul Milan ma hanno disputato una gara in meno, pertanto il distacco potrebbe nuovamente allungarsi.

LEGGI ANCHE >>> Allegri-Mourinho, scontro tra flop: la decisione sull’esonero

Calciomercato Inter, nel mirino c’è un nuovo portiere: occhi su Petkovic

Nonostante ciò, l’Inter continua a lavorare per il futuro e pensa a nuovi colpi per avere sempre maggiori alternative. Secondo quanto riportato da ‘InterLive.it’, nel mirino della società ci sarebbe un nuovo portiere: si tratterebbe di Danijel Petkovic, montenegrino di proprietà dell’Angers, club che milita in Ligue 1.

LEGGI ANCHE >>> Clamoroso Messi, lo strappo che ‘scippa’ due volte la Juventus

Nel suo club è il vice di Bernardoni, mentre in nazionale montenegrina ha collezionato 23 presenze. In questi mesi ha giocato tanto per via dell’infortunio dell’estremo difensore titolare e non ha mai fatto rimpiangere la sia assenza. Petkovic può essere un rinforzo a parametro zero visto che il suo contratto è in scadenza a giugno 2022.

LEGGI ANCHE >>> Il cambio in panchina può strappare de Ligt alla Juventus

L’Inter si è coperta tra i pali ma nonostante ciò studia il nuovo modo per rinforzarsi, possibile che questa mossa arrivi per via della situazione Handanovic, che non ha ancora prolungato il suo contratto che scade tra sei mesi.