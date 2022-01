Emergenza Covid, Assemblea straordinaria della Lega: le decisioni

Il precipitare della situazione Covid sta producendo delle decisioni in seno alla Lega Calcio: convocata un’Assemblea straordinaria per sabato alle 15:30

Il mondo del calcio prova a resistere alle sollecitazioni del Governo dopo il moltiplicarsi dei casi di Covid non solo nella società civile, ma anche nella stesse società profssionistiche italiane. Coi campionati di B e C temporaneamente sospesi, l’immediato futuro della Serie A è appeso ad un filo.

L’approvazione della nuova regola secondo cui bastano 13 giocatori per disputare una partita non ha troppo convinto il Governo, che anzi spingerebbe per una sospensione anche del campionato maggiore. O ad una sua prosecuzione ma con gli impianti chiusi.

Il Covid e la Serie A: le decisioni della Lega Calcio

Dopo le sollecitazioni di Mario Draghi – il presidente del Consiglio ha telefonato a Gravina per chiedere di valutare uno stop e/o di chiudere gli stadi, è attesa per oggi la risposta della Lega. Che ha convocato un’Assemblea straordinaria per le 15:30. Probabile che si decida ancora di continuare, ma riducendo la capienza negli stadi fino ad un massimo di 5000 spettatori. Questa la strada scelta per evitare di chiudere i battenti chissà fino a quando.