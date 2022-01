Bomba Ronaldo, ci risiamo: clamorosa destinazione per CR7

Si torna a parlare del futuro di Cristiano Ronaldo e prende forma una possibilità clamorosa per giugno

Ormai da settimane il futuro di Cristiano Ronaldo è in bilico e le prime voci di mercato cominciano già a riempire le prime pagine dei giornali. Il portoghese è tornato in estate al Manchester United ma il rapporto prima con Solskjaer e poi con Rangnick non è stato dei migliori.

Ronaldo non è del tutto soddisfatto e a giugno potrebbe spingere con il suo agente Jorge Mendes verso un’altra destinazione. Tutti lo vorrebbero ma in pochi potrebbero permettersi quel tipo di ingaggio. In estate il primo obiettivo per molti club sarà Erling Haaland ma l’eventuale addio anticipato di Ronaldo ai Red Devils aprirebbe nuovi scenari. A fiondarsi sul portoghese potrebbe essere un club che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Notizia choc: Ronaldo può andare al Barcellona

Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Sport’, per CR7 potrebbe esserci un clamoroso trasferimento al Barcellona, una notizia che divide in due la Spagna visto il passato glorioso del portoghese al Real Madrid. In base alle notizie riportate dalla Spagna, Jorge Mendes potrebbe proporre il suo assistito ai balugina.

Un’operazione che ovviamente troverebbe l’approvazione di Xavi che lo ha affrontato da avversario nel match che per molti anni è stato l’evento più spettacolare del calcio, il ‘Clasico’ tra Real e Barça. Più passa il tempo e più le strade di Manchester United e Ronaldo sembrano dividersi, questa volta, probabilmente, in maniera definitiva.