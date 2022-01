L’attacco del giornalista a José Mourinho dopo la sconfitta della Roma contro la Juventus

La Roma affonda nuovamente dopo la sconfitta a San Siro contro il Milan. Questa volta in maniera ancora più rocambolesca, dopo essere andata in vantaggio di due gol sulla Juventus, davanti al proprio pubblico.

I giallorossi si sono sciolti come neve al sole nel giro di 15 minuti, regalando una vittoria inaspettata ai bianconeri e fallendo anche un rigore nel finale. Sono tanti i numeri negativi adesso per la squadra di José Mourinho che non riesce a stare al passo delle big del campionato. In merito è intervenuto il giornalista Fabio Ravezzani attraverso il proprio profilo twitter, dove non ha risparmiato gli attacchi al tecnico portoghese: “Mou dice che fino al 70’ la Roma vinceva per merito suo, poi ha perso per colpa dei calciatori che non hanno carattere e lui non poteva intervenire. Infine accusa la società che non ha soldi per comprare 5-6 fenomeni”.

Attacco a Mourinho: “Andrà sempre peggio”

“Il vero problema della Roma è avere un allenatore che si ritiene sprecato per il livello basso della squadra che gli hanno affidato. Mourinho non fa che ripeterlo in continuazione. Di questo passo, le cose non potranno che andare sempre peggio”, ha poi proseguito Ravezzani su twitter.