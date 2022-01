Non solo Supercoppa | Possibile affare Inter-Juventus: i dettagli

Dalla Supercoppa italiana al calciomercato: la Juventus potrebbe fare un tentativo con l’Inter. Tutti i dettagli

Arrivano le prime partite decisive della stagione per la Juventus di Massimiliano Allegri, quelle che mettono in palio trofei e nelle prossime settimane punti pesantissimi per il campionato.

Questa sera, a San Siro, i bianconeri si giocheranno la Supercoppa italiana contro l’Inter campione d’Italia. Allegri deve fare a meno di Federico Chiesa, per il resto della stagione, e ha appena recuperato Danilo e Bonucci. Un altro assente che non fa più notizia è Aaron Ramsey: il centrocampista gallese, risultato anche positivo al Covid, è in uscita e primo partente a gennaio. La dirigenza bianconera è al lavoro con l’entourage del giocatore per trovare una soluzione immediata. Una missione tutt’altro che semplice considerato l’elevato ingaggio dell’ex Arsenal e i suoi recenti rifiuti anche in Premier League. Ecco il possibile tentativo della Juve.

Calciomercato Juve, la proposta all’Inter: tutti i dettagli

Cherubini potrebbe sfruttare la Supercoppa di questa sera per avviare nuovi discorsi di calciomercato anche con il suo ex dirigente Beppe Marotta. La dirigenza bianconera potrebbe infatti fare un tentativo con l’Inter proponendo il cartellino di Aaron Ramsey, che è in scadenza di contratto nel 2023. La Juve sembra anche disposta a cedere il giocatore senza il pagamento del suo cartellino pur di liberarsi del pesantissimo ingaggio da oltre 7 milioni netti l’anno. Ramsey, però, soprattutto alla luce del suo stipendio, non rientra affatto tra i profili seguiti da Marotta. Un altro rifiuto, insomma, che complica ulteriormente la cessione del gallese.