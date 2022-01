La Salernitana riparte da Iervolino: domani la svolta

Inizia l’era Iervolino per la Salernitana. Domani la prima conferenza stampa del nuovo patron granata

Danilo Iervolino si appresta a diventare pienamente operativo come presidente della Salernitana: domani l’imprenditore terrà la prima conferenza stampa.

Tutto pronto per l’inizio dell’era Iervolino in casa Salernitana. Mister Miliardo (così è stato ribattezzato l’imprenditore dopo aver ceduto le quote di UniPegaso) nelle prossime ore diventerà ufficialmente il nuovo patron del club granata.

Dopo la vittoria di Verona e mentre si avvicina la sfida con la Lazio, in casa Salernitana si pensa al futuro. Domani Danilo Iervolino sottoscriverà l’atto ufficiale per il passaggio delle quote del club granata, diventandone unico e solo socio.

Salernitana, inizia l’era Iervolino

Dopo la stipula dell’atto di acquisto del club, il neo presidente Danilo Iervolino incontrerà i giornalisti in conferenza stampa presso la sede di Caffè Motta, main sponsor della compagine granata, dove fu già presentato Franck Ribery. Non dovrebbe esserci Walter Sabatini, candidato numero uno per il post Fabiani.