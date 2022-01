Supercoppa, le formazioni UFFICIALI di Inter-Juventus: Dzeko sfida Morata

La Supercoppa italiana a San Siro vede affrontarsi Inter e Juventus in uno storico derby d’Italia: le formazioni ufficiali delle due squadre

Si assegna a San Siro il primo trofeo della stagione, ovvero la Supercoppa italiana. A sfidarsi saranno Inter e Juventus, dando vita a un derby d’Italia che illuminerà lo stadio di Milano. Come già sappiamo, le due squadre arrivano alla partita in due momenti totalmente diversi.

I nerazzurri continuano a far prevalere la loro superiorità in campionato, sfidandosi con i ‘cugini’ del Milan per la conquista del secondo scudetto consecutivo. La squadra di Allegri invece ha deluso le aspettative in questa prima parte della stagione, mostrando diverse lacune e fragilità. In questi minuti vengono diramate le formazioni ufficiali delle due squadre.

Supercoppa, le formazioni ufficiali di Inter-Juventus: le scelte di Inzaghi e Allegri

Inter e Juventus si sfidano a San Siro per la Supercoppa italiana. Le disponibilità in rosa per Inzaghi e Allegri sono totalmente diverse, con il primo che ha la rosa al completo e il secondo con diverse assenze anche pesanti. Nel diramare le formazioni Inzaghi ha scelto ancora Dumfries sulla fascia al posto di Darmian, e in attacco ci sarà la coppia Lautaro Martinez-Dzeko. Allegri invece come annunciato in conferenza stampa sceglie Perin tra i pali, con Morata a guidare l’attacco. Queste le formazioni ufficiali:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez

Juventus (4-4-2): Perin; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Bernardeschi, McKennie, Locatelli, Rabiot; Kulusevski, Morata