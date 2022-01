Calciomercato Juventus, Chelsea all’assalto: sorpasso decisivo per il big

La Juventus continua a lavorare sul fronte calciomercato per rinforzare il reparto offensivo di Massimiliano Allegri: sorpasso del Chelsea

Un’idea suggestiva per essere protagonista in ottica futura. La Juventus è molto attiva per arrivare ad obiettivi di mercato da urlo in vista dei prossimi mesi.

Uno degli obiettivi più interessanti del club bianconero è il talentuoso esterno offensivo del Barcellona, Ousmane Dembele, pronto a dire addio alla compagine blaugrana. Lo stesso procuratore Moussa Sissoko ha svelato che la gestione del suo assistito non è piaciuta minimamente dopo il Covid: a questo punto il rinnovo contrattuale è sempre più lontano ed andrà via in estate a parametro zero.

Calciomercato Juventus, ci prova anche il Chelsea per Dembele

Come riportato dal portale “TribalFootball”, il Chelsea si sarebbe inserito nella corsa per l’attaccante del Barcellona Ousmane Dembele. In aggiunta, anche L’Equipe ha svelato come i “Blues” siano pronti a spingere per l’acquisto top dell’attaccante francese. L’allenatore della compagine inglese, Thomas Tuchel, lo conosce molto bene dopo che i due hanno lavorato insieme ai tempi del Borussia Dortmund. Il contratto con il Barcellona di Dembele scadrà al termine della stagione e ci sono tanti club sulle sue tracce, tra cui il Chelsea in prima fila. La Juventus dovrebbe virare su altri obiettivi per rinforzare così il reparto offensivo di Massimiliano Allegri.