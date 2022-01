Calciomercato, Cannavaro fa saltare la panchina in Serie A: dimissioni

Se Fabio Cannavaro non accetterà il ruolo di ct della Polonia, per la squadra di Lewandowski si aprirebbe uno scenario affascinanate: è pronto a dimettersi un tecnico di Serie A per la panchina

Potrebbe a breve esserci un altro avvicendamento su una panchina di Serie A. La possibile rinunci all’incarico di CT della Polonia offerto a Fabio Cannavaro potrebbe facilitare un divorzio che appare comunque nell’aria. Ma che si consumerebbe in termini ben diversi.

C’è infatti un allenatore, già subentrato a stagione in corso tra l’altro, su cui la società sta meditando seriamente l’esonero. Questo potrebbe trasformarsi in dimissioni qualora il tecnico prendesse il posto del rinunciatario ex Pallone d’Oro alla guida della nazionale polacca.

Calciomercato, Cannavaro tentenna: Shevchenko potrebbe dimettersi

Il futuro di Andriy Shevhcenko al Genoa è ora appeso a due fili: la società starebbe prendendo tempo sulla decisioe dell’esonero proprio perchè l’ex ct dell’Ucraina potrebbe clamorosamente dimettersi per andare ad allenare la Polonia. Se Sheva, complice Cannavaro, sposasse la causa polacca, il Grifone risparmierebbe sullo stipendio annuo e sulle penali in caso di rescissione anticipata del contratto. Facilitando la decisione sull’allontanamento dell’ucraino dalla guida della squadra ligure.