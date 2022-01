Le strategie di mercato della Juve cambiano dopo l’infortunio occorso a Federico Chiesa: un giocatore è diventato ora pressochè incedibile

Nella gioia per una rimonta impossibile che ha garantito alla Juve tre punti d’oro in quel di Roma, nell’ambiente bianconero si mastica amaro per il grave infortunio subìto da Federico Chiesa. In attesa dei riscontri medici di oggi, la situazione già preoccupa lo staff tecnico e dirigenziale.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, la Juventus lo scambia: la richiesta di Allegri

La distorsione al ginocchio occorsa al figlio d’arte comporterà uno stop per lo meno di un mese e mezzo, ma la paura è che possa esserci un interessamento del legamento crociato. Se la seconda ipotesi – la più nera – venissse confermata, Chiesa avrebbe terminato qui la sua stagione. Rinunciando anche ai Playoff con la Nazionale e a tutta la seconda parte di stagione coi bianconeri.

Il ko di Chiesa cambia tutto: Kulusevski non parte più

Già destinato alla cessione – o comunque non considerato incedibile – ora cambia tutto per Dejan Kulusevski. Il giocatore svedese, che pareva destinato alla Premier League e che sarebbe potuto essere una contropartita tecnica per un grande colpo in entrata – vede cambiare in poche ore il suo status. La necessità di avere dei ricambi sul fronte offensivo spingono Allegri e lo staff dirigenziale a trattenere l’ex Parma, che tra l’altro domenica sera ha risposto alla grande quando ha sostituito proprio Chiesa nel corso del primo tempo.

LEGGI ANCHE >>> Roma-Juventus, Mourinho non risparmia qualche frecciata ai suoi

Nelle prossime gare, e forse fino alla fine della stagione, Kulusevski troverà certamente più spazio nelle rotazioni del tecnico. Un po’ per necessità ed un po’ per scelta, Allegri trova ora in casa le risorse per gestire al meglio le rotazioni offensive. Senza Chiesa la Juve perde tanto, è vero: forse però ora lo svedese sentirà di meno il peso della concorrenza, e potrà esprimersi al meglio. Almeno questo è quello che si augurano tutti i tifosi bianconeri.