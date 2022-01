Inter-Juventus, la decisione del Giudice Sportivo su Bonucci

Il Giudice Sportivo si è pronunciato in merito al comportamento di Leonardo Bonucci in seguito alla rete di Sanchez, quando sostava a bordocampo pronto per entrare

La Juventus ha perso amaramente la finale di Supercoppa Italiana, subendo la rete del 2-1 al 120′ quando ormai si attendevano soltanto i rigori. Nel corso dei festeggiamenti interisti, Leonardo Bonucci ha avuto un battibecco a bordocampo con Cristiano Mozzillo, segretario generale dell’Inter.

Lo scontro è stato accesissimo ed ha indotto il giudice sportivo a multare il difensore bianconero. Di seguito il comunicato della Lega Serie A: “Ammenda di 10mila euro a Leonardo Bonucci (Juventus) per essersi, al 121′, reso protagonista di un alterco con un dirigente della squadra avversaria che veniva dal medesimo strattonato. Infrazione rilevata da un collaboratore della Procura Federale”.