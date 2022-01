Paul Pogba arriva gratis, la Juventus subito ne approfitta

Paul Pogba destinato a lasciare il Manchester United: il suo arrivo a zero diventa un assist prezioso per la Juventus che subito ne approfitta

E’ tra i nomi è più caldi del mercato, uno dei (possibili) parametri zero da prendere a volo. Tra Paul Pogba e il Manchester United il feeling non è mai scattato e l’addio sembra scritto.

Le trattative per il rinnovo latitano, i messaggi che arrivano sono di rottura e un calciatore come il francese fa gola a tanti grandi club. Ci pensa da tempo la Juventus, che conosce bene la qualità che Pogba può dare in squadra, ma ci pensa anche il Real Madrid, pur senza Zidane che lo avrebbe voluto negli anni scorsi. Ci pensa soprattutto il Paris Saint-Germain che ‘AS’ dà in pole position per l’acquisto del 28enne. Il ‘polpo’ potrebbe tornare in Francia a parametro zero e vestire la maglia del club parigino il prossimo anno, andando ad arricchire una rosa già particolarmente preziosa tra Messi, Mbappe (resterà?), Donnarumma e gli altri campioni a disposizione di Pochettino. Per la Juventus potrebbe sfumare quindi il ritorno di Pogba, ma anche aprirsi una pista importante.

Calciomercato Juventus, Pogba libera il colpo

L’arrivo di Pogba a Parigi limiterebbe ulteriormente lo spazio per Leandro Paredes. Il centrocampista argentino, ex Roma, da tempo è accostato alla Juventus. In questa stagione Pochettino lo sta impiegando con il contagocce. Appena 12 le presenze per un totale di 569 minuti distribuiti tra campionato e coppe. Raramente impiegato dal primo minuto e già oggi indicato come possibile partente, Paredes sarebbe inevitabilmente sul mercato qualora dovesse arrivare Pogba.

Con il contratto in scadenza nel 2023, il suo acquisto sarebbe per la Juventus un’occasione anche dal punto di vista economico, oltre che tecnico. L’argentino, 28 anni a giugno, conosce già il campionato italiano e non avrebbe bisogno del canonico tempo di ambientamento, spesso necessario per chi calca per la prima volta i campi di Serie A. Una prospettiva da tenere d’occhio: Pogba può portare il colpo per la Juventus.