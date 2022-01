Calciomercato, non solo Inter e Milan | Insidia in Serie A per il talento

Anche un’altra squadra italiana piomba sul talento classe 2000 e insidia Inter e Milan

Sono tanti gli attaccanti al centro del mercato in questa sessione di mercato. Molti di loro sono stati accostati a diverse big italiane ma non solo e potrebbe essere i protagonisti anche del mercato estivo.

Uno di questi è Julian Alvarez, uno degli attaccanti più interessati del momento. A suon di gol sta dominando nel campionato argentino con la maglia del River Plate ed è già sulla bocca di tutti, pronto a fare il grande salto nel calcio europeo. Il classe 2000 ha realizzato 18 gol e 9 assist in 21 presenze in Superliga, arrivando anche a debuttare con la nazionale argentina il 3 giugno contro il Cile. Nelle ultime settimane il Milan ma soprattutto l’Inter hanno sondato il terreno per il sudamericano ma la richiesta del River è di circa 20 milioni di euro, considerando il contratto in scadenza a dicembre 2022.

Non solo Inter e Milan: anche il Napoli su Julian Alvarez

Secondo quanto riportato da ‘fichajes.net’, però, nelle ultime ore si sarebbe inserito anche il Napoli che a giugno perderà Lorenzo Insigne e probabilmente anche Dries Mertens. Due addii pesantissimi che la società dovrà necessariamente rimpiazzare per rimanere competitiva e Julian Alvarez è un giocatore che piace molto ai partenopei.

Il River Plate intende incassare una cifra importante dalla cessione del suo gioiello, considerato uno dei talenti più cristallini del calcio argentino. Il Napoli potrebbe insidiare Milan e Inter che, però, sembrano ancora in vantaggio, nonostante il centravanti argentino sia richiesto anche da altri club europei.