La scelta di Haaland spiazza la Juventus: per Vlahovic destino segnato

Un intreccio di attaccanti da capogiro per la prossima estate: il futuro di Vlahovic potrebbe essere deciso da quello di Haaland

Estate da sogno, estate da bomber. I big del gol pronti a cambiare maglia, le grandi pronte a sfidarsi per assicurarsi i 9 più forti del momento. Mbappe in scadenza con il Psg, Haaland desideroso di compiere un ulteriore step in avanti, Vlahovic che fa gola a tanti, forse tutti.

Sono loro, i tre attaccanti del momento, quelli su cui la prossima estate si riverseranno le attenzioni di tutti. Sta accadendo già ora con Mbappe che sembra destinato al Real Madrid, coronando un inseguimento di Florentino Perez che va avanti ormai da anni. Per il resto è tutto ancora un’incognita ma con un intreccio che potrebbe coinvolgere anche Haaland e Vlahovic e vedere la Juventus come spettatrice interessate. Non è un segreto che i bianconeri vorrebbero acquistare il bomber della Fiorentina, né che il serbo sia attratto dalla possibilità di vestire la maglia della Juve. Il problema è rappresentato dalla folta concorrenza: l’Arsenal è pronto ad un investimento da 180 milioni per accappararsi il 21enne. Lo scenario prospettato dal ‘Mirror’ però vede intrecciarsi il destino di Haaland e dello stesso Vlahovic con la Juventus fuori causa.

Calciomercato Juventus, Vlahovic-Haaland: l’intreccio che allontana il serbo

Secondo il tabloid inglese, infatti, il destino di Vlahovic è legato a quello dell’attaccante norvegese. Anche Haaland è apprezzato da tutte le big continentali ma – per sua stessa ammissione – il suo destino sempre essere la Spagna, con il Real Madrid in pole. Uno sbarco nella Liga, priverebbe il Manchester City di Guardiola di un obiettivo per il reparto avanzato.

I Citizens sono alla ricerca di un bomber e qui entrerebbe in scena Vlahovic: perso Haaland, l’ex Barcellona potrebbe chiedere proprio l’attaccante della Fiorentina e per il City accontentare le richieste della Viola e del calciatore non sarebbe un problema. Haaland al Real, Vlahovic al Manchester quindi con la Juventus (ma anche l’Arsenal) messe fuorigioco in un intreccio che incendierebbe il mercato estivo.