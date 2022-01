Calciomercato Juventus, svolta per Icardi | Nuovo tentativo della big

Mauro Icardi rimane l’oggetto del desiderio della Juventus ma occhio alla big

Il calciomercato della Juventus è sempre molto attivi in questa fase di mercato e Mauro Icardi rimane un nome caldissimo, anche se resta un affare molto complicato, almeno nell’immediato futuro. Ecco perché la società ha deciso di confermare la fiducia in Alvaro Morata, togliendolo dalla portata del Barcellona.

Proprio Il calciomercato del Barcellona è limitato ai grandi problemi finanziari che da qualche anno stanno stravolgendo le sorti del club. Ciò nonostante la società intende rinforzare la rosa con dei colpi mirati e studiati in maniera strategica.

Il primo è già arrivato ed è Ferran Torres, arrivato pochi giorni fa dal Manchester City. Un altro obiettivo dei blaugrana è Niklas Sule, difensore tedesco del Bayern Monaco, ma non finisce qui. Il Barcellona sarebbe anche sulle tracce di Mauro Icardi che è diventata la prima scelta per l’attacco dopo le porte chiuse dalla Juve per Alvaro Morata. Il centravanti spagnolo era la prima scelta ma adesso l’attenzione è rivolta al bomber argentino ex Inter, come riportato dalle fonti turche, in particolare da ‘BBO Sports’.

Il Barcellona pensa a Icardi se non arriva Morata

Mauro Icardi è ormai un pesce fuor d’acqua nel Paris Saint-Germain. Dopo gli anni d’oro all’Inter, da quando è arrivato a Parigi non è mai stato protagonista, oscurato da Mbappe e Neymar e ora ancor di più con l’arrivo di Messi in estate. Appena 4 gol in 16 presenze in Ligue 1 e una difficoltà evidente a trovare un’altra sistemazione a causa del suo ingaggio inaccessibile di circa 10 milioni di euro.

Il Barcellona sembra aver la strada chiusa per Morata e di conseguenza sta pensando a Icardi ma l’affare rimane improbabile proprio per la questione legata all’ingaggio che i blaugrana non possono in alcun modo sostenere. Un affare complicato anche per la Juventus che ormai da tempo orbita attorno all’argentino, senza, però, riuscire a imbastire una trattativa concreta.