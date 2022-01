Calciomercato, sorpasso della big per Dembele | Addio Juve

La big sorpassa tutte le concorrenti per l’attaccante: anche la Juventus rimane indietro

Il Barcellona è una delle grandi protagoniste del mercato non solo in questa sessione di gennaio ma anche in ottica giugno. Nonostante i problemi finanziari enormi, la società sta provando a rinforzare la rosa con dei colpi strategici e il primo è stato Ferran Torres.

Intanto, però, i blaugrana devono gestire la situazione legata a Ousmane Dembele, oggetto del desiderio ormai di molti club tra cui anche la Juventus che, però, chiudendo le porte al Barcellona per Morata, si è messa in una posizione scomoda.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, il Milan lo blinda | Serve un’offerta choc

Il francese ex Dortmund non ha ancora chiaro il suo futuro ma molto probabilmente non rinnoverà il suo contratto, in scadenza a giugno 2022. Come riportato da ‘elnacional.cat’, sulle tracce di Dembele c’è il Liverpool di Jurgen Klopp.

Il Liverpool sorpassa tutti per Dembele

Il Barcellona sarebbe disposto a trovare un accordo per il rinnovo ma Dembele sembra avere altre idee, come confermato dal direttore sportivo Alemany: “La situazione con Dembélé non è cambiata, sa benissimo cosa pensa il club e ha la nostra offerta sul tavolo e sa che dobbiamo risolvere questa questione in fretta. Speriamo che rimanga con noi perché è un giocatore importante”.

Klopp vuole portare a tutti i costi Dembele in Premier per avere a disposizione un altro attaccante esterno veloce e tecnico come Mane e Salah, per portare avanti la sua idea di calcio. Dembele sembrerebbe più orientato verso il Psg ma attualmente il Liverpool sembra essere la squadra più intenzionata a prenderlo. La Juventus difficilmente riuscirebbe a competere con i Reds.