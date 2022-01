Rabiot e non solo: la Juve prova il maxi scambio in Premier

Alla Juventus di Massimiliano Allegri manca qualità in mezzo al campo. I bianconeri possono così bussare alla porta di un club della Premier League: i dettagli

Non serviva la partita di Supercoppa con l’Inter per notare la mancanza di qualità a metà campo nella Juventus. Del resto in estate Massimiliano Allegri aveva chiesto proprio l’arrivo di un mediano dai piedi buoni per far girare meglio la squadra. Il preferito del tecnico era l’ex Pjanic.

Difficilmente i bianconeri riusciranno a correre ai ripari in questo calciomercato invernale, mentre in quello estivo verrà fatto senz’altro un tentivo concreto per alzare il tasso di qualità del centrocampo. A tal proposito è già uscito fuori il nome di Bruno Guimaraes del Lione, il problema è che il brasiliano ex Athletico Paranaense ha adesso una valutazione di almeno 40-45 milioni di euro.

Cherubini e soci potrebbero indirizzarsi in Premier, a casa Leicester sondando il terreno per un profilo in passato accostato anche ai bianconeri: quello di Youri Tielemans. Il belga è cresciuto in maniera esponenziale nelle ultime stagioni, diventando uno dei migliori registi del panorama calcistico internazionale. Il Leicester parte da una richiesta di 50-55 milioni di euro, che tuttavia potrebbe decisamente abbassarsi considerate gli ostacoli per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023.

Anzi, stando alle indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra il prolungamento è da escludere del tutto. Evidentemente il ragazzo cresciuto nell’Anderlecht punta a una nuova avventura in un club più prestigioso. Visione di gioco, tiro da fuori, intelligenza tattica: Tielemans ha tutto per piacere ad Allegri, con la Juventus che potrebbe provare la via dello scambio ‘due per uno’: Rabiot e Rugani, anche loro in scadenza fra un anno e mezzo, più una proposta cash di 15-18 milioni.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, arriva la svolta | Dalla Spagna: chiesta la cessione

Calciomercato Juventus, Kulusevski può finanziare il colpo Tielemans

E’ improbabile il sì delle ‘Foxes’ a tale offerta. Il loro via libera può arrivare senza contropartite, dietro una proposta da 38-40 milioni di euro. I soldi per questa operazione la Juve potrebbe ottenerli dalla cessione di Dejan Kulusevski, bloccata in questa finestra di mercato a causa dell’infortunio di Chiesa.