Calciomercato Genoa, esonerato Shevchenko: il comunicato UFFICIALE

Il Genoa non aspetta il match contro la Fiorentina ed esonera subito il tecnico Andriy Shevchenko: il comunicato ufficiale del club

La situazione sulla panchina del Genoa si ribalta ancora. Tempo scaduto per Andriy Shevchenko, che sulla panchina del ‘Grifone’ ha faticato a rialzare la squadra, e nonostante l’ultima buona prestazione in Coppa Italia contro il Milan, viene esonerato senza attendere il prossimo match contro la Fiorentina.

Una decisione che comunque era nell’aria e che sembrava questione di tempo, visto che su 11 partite in panchina ne ha vinta solamente una in Coppa Italia contro la Salernitana, senza mai conquistare i tre punti in campionato. Così questa mattina arriva l’ufficialità dell’esonero con il comunicato ufficiale che recita:

““Il Genoa comunica che il tecnico Andriy Shevchenko è stato sollevato dall’incarico. Il Club ringrazia l’allenatore e il suo staff per il lavoro svolto con impegno in questi mesi. La guida della Prima Squadra sarà affidata per il momento a mister Abdoulay Konko”. Dunque per il Genoa parte la ricerca del nuovo tecnico.