Calciomercato, Simeone prova a beffare l’Inter | Offerta con scambio

Il tecnico dell’Atletico Simeone le starebbe provando tutte per soffiare il campione: sul piatto un giocatore che sarebbe destinato a tornare alla base a giugno

L’Atletico Madrid si rifà il look. O almeno vorrebe rifarselo, nelle intenzioni di dirgenza e staff tecnico. Alle prese con l’equivoco Joao Felix, lo strapagato talento portoghese mai esploso al Wanda Metropolitano, e con il feeling in ribasso tra Luis Suarez ed il Cholo Simeone, i Colchoneros provano a mettere a segno un colpo da 90 in attacco.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter: Skriniar super, ma il futuro è un’incognita

Massimiliamo Allegri ha fatto capire a chiare parole d non volersi privare di Morata per lo meno fino a fine stagione. La dirigenza non sembra intenzionata a pagare i 35 milioni di riscatto che scatterebbero a giugno alla scadenza del prestito – comunque oneroso – di due anni. Sarebbe diversa la situazione se in qualche modo lo spagnolo fosse ‘regalato’ dall’Atletico come contropartita tecnica per un argentino della Juve la cui permanenza si è fatta improvvisamente incerta.

Simeone all’assalto di Dybala: Inter beffata?

Il tecnico argentino potrebbe offrire il riscatto gratuito di Morata alla Juve come parziale contropartita tecnica – sulla quale poi aggiungere del cash – qualora i bianconeri non trovassero la quadra sul rinnovo della Joya. Per evitare che il giocatote si liberi a parametro zero – con la conseguentye perdita patrmoniale oltre che tecnica – la dirigenza della Vecchia Signora potrebbe prendere in seria considerazione la proposta.

LEGGI ANCHE >>> Inzaghi tentato dal ‘tradimento’: si porta anche il big

Sul fantasista argentino nelle ultime ore è piombata anche l’Inter, forte del rapporto tra Marotta – che portò alla Juve Dybala – e il giocatore. La proposta nerazzurra di un ricco contratto da 7,5 milioni annui più bonus stuzzica l’entourage dell’albiceleste. Improvvisamente Dybala non pare più tanto sicuro di legarsi alla Juve a vita come dicharato negli utlimi mesi.