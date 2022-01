L’ex serve l’assist alla Juventus e libera l’erede di Paulo Dybala per giugno

La Juventus deve continuare a fare i conti con la situazione legata a Paulo Dybala che sembra ormai destinato a lasciare Torino a giugno. Sono diverse le piste per l’argentino, dalla Premier alla Liga ma con l’Inter in sfondo.

I bianconeri devono cominciare a cercare delle soluzioni alternative alla ‘Joya’ per la prossima stagione e un’opzione potrebbe arrivare grazie all’assist dell’ex allenatore, Maurizio Sarri. Il tecnico toscano, secondo quanto riportato da ‘Il Messaggero’, sarebbe disposto a sacrificare Luis Alberto anche a gennaio per puntare su un centrocampista di quantità come Matias Vecino, in uscita dall’Inter. Il trequartista spagnolo non ha mai trovato la sintonia con Sarri e spesso è stato relegato in panchina per giocare solo alcuni sprazzi di partita.

Sarri serve l’assist alla Juve: Luis Alberto per il dopo Dybala

Maurizio Sarri sta spingendo per Matias Vecino già a gennaio, disposto a rinunciare a Luis Alberto che diventerebbe il possibile sostituto di Dybala per la Juventus del prossimo anno. I bianconeri stanno seriamente considerando la possibilità che l’argentino lasci Torino dopo 7 anni dal suo arrivo alla Juve. Lo spagnolo della Lazio potrebbe essere il prescelto per l’eredità della maglia numero 10 della ‘Joya’.