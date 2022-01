Inter, il prossimo ‘sacrificio’ può essere Lautaro: soldi e scambio

Lautaro Martinez ha da poco rinnovato con l’Inter fino a giugno 2026. Ecco perché potrebbe essere ceduto

Sta incidendo meno di Sanchez, ma Lautaro Martinez rimane uno dei giocatori più importanti dell’Inter di Simone Inzaghi. Oltre che il più costoso a bilancio, con lo stipendio lordo salito a quasi 12 milioni dopo il rinnovo di qualche mese fa sino a giugno 2026.

Il prolungamento contrattuale non è però una garanzia circa la sua permanenza a Milano anche nella prossima stagione. La società degli Zhang continua ad essere in grosse difficoltà sul piano economico, senza una svolta alias cambio di proprietà sarà molto probabilmente costretta a fare altri ‘sacrifici’ (dopo Hakimi e Lukaku) nel prossimo calciomercato estivo.

Uno dei papabili a partire sarebbe proprio il classe ’97 argentino, che Marotta potrebbe sostituire col suo vecchio pallino: Paulo Dybala.

Per Lautaro si potrebbero muovere diversi top club europei, dall’antica fiamma Barcellona al Manchester City passando per il Liverpool di Jurgen Klopp.

Il tecnico dei ‘Reds’, prossimi avversari dei nerazzurri agli ottavi di Champions, non ha nascosto la sua grande stima nei confronti del calciatore di Bahia Bianca, un profilo perfetto per la ‘rivoluzione’ del reparto offensivo della squadra. Una delle ‘vittime’ di essa sarà Roberto Firmino, che potrebbe essere inserito nell’operazione con l’Inter.

Calciomercato Inter, no a Firmino: solo cash per Lautaro

Il Liverpool potrebbe offrire sui 45 milioni di euro cash più il cartellino di Firmino, valutato altrettanto. La proposta verrebbe tuttavia respinta dall’Inter, la quale per Lautaro e in generale i suoi big è disposta a prendere in esame solo offerte senza contropartite. Firmino, 30 anni compiuti lo scorso novembre, è un giocatore stimato dal Ds Ausilio fin dai tempi in cui vestiva la maglia dell’Hoffenheim, tuttavia è in evidente in parabola discendente senza contare che ha un ingaggio da 9 milioni di sterline (10-11mln di euro) decisamente fuori portata.