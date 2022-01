Tra le possibilità offerte dal mercato, Frederic Massara ha ricevuto sul tavolo quella per un difensore il cui costo sarebbe in linea con la politica societaria rossonera: la risposta è stata tiepida

Dopo la tegola Kjaer, e l’infortunio di Fikayo Tomori, in casa rossonera ci si prepara a fronteggiare un’emergenza difensiva che potrebbe nuocere alle ambizioni dell’undici di Pioli. Il mercato di gennaio dovrebbe veder l’arrivo di un centrale difensivo, ma la pista primaria – quella rappresentata da Sven Botman – non è di facile percorrenza.

Come raccolto dalla redazione di Calciomercatonews.com , si sarebbero messi al lavoro anche gli intermediari di mercato che, ben consapevoli delle necessità rossonere, avrebbero offerto un giocatore con l’intenzione di far partire la trattativa col club d’appartenenza. La risposta del ds dei meneghini, Frederic Massara, non è stata però tra le più entusiastiche.

Calciomercato Milan, offerto Camara: Massara rifiuta

Il profilo offerto risponde al nome di Mohamed Camara, 24enne in forza allo Young Boys e già visto all’opera nel girone dell’Atalanta in Champions. Il costo dell’operazione, qualora il Milan decidesse di avviare l’affare, si aggira intorno ai 7 milioni di euro. Tuttavia, sempre secondo le indiscrezioni raccolte, la pista non ha scaldato più di tanto il ds rossonero Massara. Il quale avrebbe gentilmente declinato la proposta.