L’ex Juventus offerto al Milan: la risposta di Maldini

Il Milan continua a cercare un difensore per sopperire all’assenza di Kjaer e viene offerto un ex Juventus: la decisione di Maldini

Quanta fatica per il Milan negli ottavi di finale di Coppa Italia, che contro il Genoa si ritrova sotto nel primo tempo, per poi pareggiare e vincere solamente ai supplementari. In questa sessione invernale di calciomercato i rossoneri cercheranno di colmare le lacune nella rosa di Stefano Pioli, in primis per quanto riguarda la difesa.

Infatti con l’infortunio di Simon Kjaer e ora anche quello di Fikayo Tomori, il Milan è costretto a cercare un centrale difensivo sul mercato. Ai rossoneri viene così offerto un difensore della Serie A ex Juventus. Sulle tracce di questo centrale però ci sarebbero già due club italiani.

Milan, offerto Caceres del Cagliari: sul centrale anche Salernitana e Sampdoria

Il calciomercato del Milan sarà caratterizzato dalla ricerca di un difensore centrale. La retroguardia rossonera è in piena emergenza, soprattutto dopo l’infortunio di ieri nella sfida di Coppa Italia contro il Genoa di Fikayo Tomori. I nomi sul taccuino di Paolo Maldini sono diversi, e sempre dalla Serie A viene offerto Martin Caceres.

Il difensore sembrerebbe essere in partenza dal Cagliari, visto anche il contratto in scadenza a giugno con i rossoblu. Sulle sue tracce ci sarebbero anche Salernitana e Sampdoria, ma ovviamente l’interesse del Milan avrebbe un diverso appeal. Per Paolo Maldini però il profilo del difensore uruguaiano non sarebbe quello giusto, e dunque l’offerta del Cagliari sarebbe rimandata al mittente. Continua dunque la ricerca di un difensore per Maldini e il Milan in questa sessione invernale per i trasferimenti.