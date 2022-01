Lo prende il Chelsea, l’intreccio che ‘spaventa’ Juventus, Inter e Milan

Juventus, Milan e Inter a caccia di un difensore. L’assalto dalla Premier League potrebbe però rovinare i piani delle società

Mancano ormai due settimane alla fine del calciomercato. Dopo una prima fase di studio, le necessità e le occasioni premono le società per andare a chiudere le prime trattative. In particolare, Juventus, Milan e Inter sono alla ricerca di un difensore centrale per la prossima stagione.

In casa Milan non si è ancora discusso il rinnovo di Romagnoli e preoccupano le condizioni di Tomori, altro difensore andato ko dopo Kjaer. Alla Juventus invece, si cercano giovani difensori in grado di diventare gli eredi di Bonucci e Chiellini. Infine l’Inter, la miglior difesa della Serie A, alle prese con gli assalti a Skriniar e De Vrij. Uno dei profili seguiti dai tre club italiani è Presnel Kimpembe del Psg. In questa stagione sta guidando la difesa al fianco di Marquinhos ma l’assalto del Chelsea potrebbe far saltare l’affare di Juve, Milan e Inter.

Calciomercato, il Psg cerca in Serie A il sostituto di Kimpembe

Kimpembe è uno dei giocatori maggiormente impiegati da Pochettino. In questa stagione ha totalizzato 24 presenze, quasi tutte da titolare. Giocatore esperto, vanta più di 200 partite con il Psg a soli 26 anni. L’assalto del Chelsea potrebbe però ‘rovinare’ i piani della italiane: secondo ‘Fijaches.net’, Tuchel vorrebbe fortemente schierare il centrale francese nella sua retroguardia.

Molto dipenderà dalle volonta del Psg, ancora non intenzionato a rinnovare il contratto di Kimpembè (scadenza 2024). L’eventuale inserimento dei Blues, decisamente più potente a livello economico, costringerebbe le italiane e lo stesso Psg a virare su un altro obiettivo. A quel punto, non è escluso che Leonardo possa chiudere per uno tra Romagnoli e Skriniar.