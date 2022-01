Juventus, sorpresa in attacco: addio di lusso e rinforzo dal Barcellona

La Juventus lavora per rinforzarsi già a gennaio e rispunta l’operazione a sorpresa per l’attacco: addio del big, scelto il sostituto

È un momento complicatissimo per la Juventus, che non riesce a rialzarsi dal periodo buio e continua ad alternare risultati negativi a quelli positivi. I bianconeri sono al quinto posto in classifica in Serie A e hanno ormai perso divista l’obiettivo scudetto, così come è sfuggita la Supercoppa Italiana nella finale di mercoledì contro l’Inter.

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per Morata: possibile affare con Depay verso Torino

La società intanto continua a lavorare perché vuole rialzarsi e pensa già a delle mosse da effettuare in questa sessione di calciomercato. Sembravano esserci più movimenti ma in queste settimane non è cambiato ancora nulla nell’organico bianconero. Alvaro Morata è stato vicino al Barcellona nei primi giorni di gennaio e potrebbe essere nuovamente cercato dal club ‘Blaugrana’ in queste settimane.

Secondo quanto riportato da ‘okdiario.com’, la situazione dell’attaccante spagnolo è complicata in quanto la Juventus non sembra essere intenzionata a riscattarlo dall’Atletico Madrid nel mese di giugno. Per questo motivo l’attaccante vorrebbe trasferirsi al club catalano e potrebbe rinascere la trattativa per Memphis Depay.

La Juventus infatti è interessata all’olandese e potrebbe essere il rinforzo necessario per poter cedere Alvaro Morata.