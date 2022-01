La Juventus ci prova, colpo immediato da Barcellona: c’è la svolta

La Juventus studia l’affare già per la sessione invernale di calciomercato: svolta da Barcellona per il colpo

La sconfitta in Supercoppa contro l’Inter è ancora da smaltire ma in casa Juventus si lavora già in vista dell’imminente match di Serie A contro l’Udinese, domani sera all’Allianz Stadium. Al centro dei pensieri dei dirigenti bianconeri vi è però il calciomercato invernale: la sessione di gennaio può, infatti, portare sorprese importanti alla rosa allenata da Massimiliano Allegri. Addii e soprattutto entrate, con alcune priorità già dettate dal tecnico toscano per completare al meglio la seconda parte di stagione. Un’occasione importante potrebbe prospettarsi direttamente dal calcio spagnolo ed in particolare da Barcellona.

Anche la società catalana non vive un momento semplice. Sia dal punto di vista dei risultati, visto il recente ko in Supercoppa con il Real Madrid, sia dal punto di vista economico. Ecco perchè, dalla Spagna, arrivano novità importanti per uno dei big di Xavi che, già a gennaio, avrebbe avuto il via libera per salutare la Catalogna e cercare fortuna altrove. Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Mundo Deportivo’, uno dei nomi che potrebbe salutare già nelle prossime settimane è quello di Sergiño Dest.

Juventus, Allegri gongola: assalto a Dest

Il terzino americano non è riuscito ad imporsi con la maglia del Barcellona ed è stato escluso, per scelta tecnica, da Xavi nell’ultima gara di Supercoppa persa contro le ‘Merengues’. Adesso per il laterale statunitense, arrivato dall’Ajax nell’ottobre 2020 per 21 milioni di euro, c’è la possibilità di salutare in prestito.

Il ‘The Telegraph’ parla di un forte interesse del Chelsea ma è la Juventus che, a sorpresa, potrebbe inserirsi per regalare il terzino ad Allegri.

Un’occasione ghiotta per la ‘Vecchia Signora’ che ha intenzione di tornare protagonista anche in sede di mercato, nelle prime settimane del 2022.