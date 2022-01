Colpo Napoli, la Juventus rischia: futuro in Spagna

Un intreccio in attacco che può lasciare a mani vuote la Juventus: il Napoli dà il via, il gioiello può approdare in Spagna

Il calciomercato invernale può portare sorprese alle rose dei club di Serie A. Il Napoli, in vista della prossima estate, si sta già muovendo per quello che con ogni probabilità sarà l’erede di Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro tra sei mesi approderà al Toronto, dopo averlo già annunciato attraverso i social e firmato un ricchissimo contratto con il club canadese. Una scelta di vita che costringerà il ds Giuntoli a correre ai ripari ed, in tal senso, la scelta della società campana potrebbe in buona parte influenzare anche il calciomercato della Juventus.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo ‘Elgoldigital‘, il nome giusto per il club azzurro potrebbe essere quello di Alejandro Gomez. Il ‘Papu’, viene riferito, non si è mai integrato pienamente in quel di Siviglia e adesso che sta iniziando a mostrare tutte le sue qualità, potrebbe salutare la Spagna per trasferirsi nuovamente in Serie A. Il post Insigne parla argentino, dunque, ma può mettere concretamente i bastoni tra le ruote alla Juventus: ecco perchè.

Juventus, Papu Gomez al Napoli: beffa da Siviglia

Il portale iberico sottolinea come l’addio del Papu Gomez nasca, in buona parte, per aumentare l’offerta che il Siviglia ha intenzione di avanzare al Manchester United per Anthony Martial. L’attaccante francese, in scadenza nel 2024 con i ‘Red Devils’, piace da tempo alla ‘Vecchia Signora’ che visto l’infortunio di Chiesa, sta pensando ad un possibile assalto.

Scenario che, però, può complicarsi proprio grazie alla partenza di Gomez verso il Vesuvio: il sostituto dell’ex atalantino, a Siviglia, può essere proprio Martial.

Monchi al lavoro, la Juventus rischia dunque di rimanere a mani vuote e dover orientare le proprie attenzioni su altri obiettivi.