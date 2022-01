Inter-Juventus, che attacco a Dybala | “Un fantasma in campo”

Dopo la gara di Supercoppa Inter-Juventus vinta dai nerazzurri piovono pesanti critiche nei confronti di Dybala

“Un fantasma in campo”, è la definizione che Fabio Ravezzani, noto giornalista e direttore di Telelombardia, attribuisce a Paulo Dybala. Nella finale secca di Supercoppa Inter-Juventus ad alzare al cielo il trofeo sono stati i nerazzurri grazie alla rete dell’ultimo minuto dei supplementari di Alexis Sanchez.

Massimiliano Allegri si porta a casa un’altra sconfitta e non approfitta dell’opportunità di vincere il primo trofeo stagionale. La gara, che si era mantenuta sul risultato di parità dal 35′ del primo tempo, ha avuto la svolta solo nel finale. Il cileno ex Barcellona ed Arsenal ha evitato i rigori, che avrebbero potuto decretare una diversa sorte. Una vera beffa per i bianconeri, per i quali piovono critiche per la prestazione non entusiasmante del gruppo e, soprattutto, di alcuni individui. Come appunto l’argentino con la dieci sulle spalle, entrato a venti minuti dalla fine ma senza incidere, come invece ci si aspettava da un calciatore del suo calibro in una partita delicata come una finale di coppa.

Ravezzani: “Dybala, non sai mai quando puoi contare su di lui”

É sempre il solito Dybala. Non sai mai quando puoi contare su di lui. Entra al 70’ ed è un fantasma in campo. Eppure dovrebbe essere l’uomo più incisivo della Juve nel momento più propizio della partita. Kean corre a vuoto e si marca da solo. L’attacco Juve così non fa paura. — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) January 12, 2022

Sul proprio account Twitter, Fabio Ravezzani ci è andato giù duro con la ‘Joya’. “É sempre il solito Dybala. – ha scritto – Non sai mai quando puoi contare su di lui. Entra al 70’ ed è un fantasma in campo. Eppure dovrebbe essere l’uomo più incisivo della Juve nel momento più propizio della partita”. Insomma, si sprecano le critiche per il fantasista argentino, per il quale continua la fase delicata in casa bianconera, con una situazione contrattuale che è ancora in bilico e un futuro del quale non si hanno ancora certezze.

A maggior ragione, probabilmente, dopo l’anonima prestazione fornita contro l’Inter in Supercoppa. Non solo Dybala, Ravezzani ne ha per tutto l’attacco della Juventus: “Kean corre a vuoto e si marca da solo. L’attacco Juve così non fa paura”.