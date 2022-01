Dybala addio immediato, scambio da urlo con la top d’Europa

Paulo Dybala alterna prestazioni da urlo ad altre completamente da dimenticare: il suo futuro potrebbe essere altrove, la suggestione

Tutto cambia improvvisamente anche nel mondo del calcio. Ad un passo dal rinnovo, Paulo Dybala potrebbe decidere di non prolungare il suo contratto con la Juventus dopo le indiscrezioni dall’Argentina.

Una situazione del tutto nuova per Paulo Dybala, pronto a dire addio alla Juventus con la bomba sganciata dal giornalista di Tyc Sport, Cesar Luis Merlo. Il suo contratto è in scadenza nel giugno 2022, ma il rinnovo potrebbe saltare dopo che l’accordo sembrava proprio ad un passo. Un’idea suggestiva potrebbe aprirsi proprio con il PSG visto che la dirigenza bianconera ha seguito a lungo l’attaccante argentino Mauro Icardi.

Calciomercato, Icardi per l’attacco di Allegri

Massimiliano Allegri avrebbe così richiesto al club bianconero un attacco di valore. Morata e Kean non danno il loro supporto come dovrebbero e così la Juventus è pronta all’assalto per Mauro Icardi, che non è più felice a Parigi vista la concorrenza agguerita in attacco con Messi, Mbappe e Neymar. Il futuro potrebbe essere altrove per Paulo Dybala, voglioso di tornare a splendere come in passato. La sua crescita è stata bloccata improvvisamente con l’arrivo di Cristiano Ronaldo a Torino, che gli ha rubato di fatto tutta la scena in casa bianconera.