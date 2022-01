L’addio alla Juve è deciso, scambio immediato: che ‘scippo’ a Mourinho

Un calciatore vorrebbe dire addio alla Juventus già in questa sessione di calciomercato: ‘scippo’ a Mourinho dei bianconeri con lo scambio

È una giornata dal sapore amaro quella della Juventus. Dopo la pazza rimonta all’Olimpico ai danni della Roma, la ‘Vecchia Signora’ stavolta l’ha subita. La Supercoppa è andata nelle mani dell’Inter, che ha ribaltato l’iniziale vantaggio di McKennie con il rigore di Lautaro Martinez nella prima frazione di gioco e il tap-in vincente di Sanchez nel recupero del secondo tempo supplementare.

Va detto che gli uomini di Allegri sono riusciti a tenere botta ai campioni d’Italia per più di 120 minuti, dimostrando una grande caparbietà e un’ottima organizzazione a livello difensivo. La sensazione, però, è che si potesse fare di più. La differenza sotto i punti di vista tecnico e mentale la si conosceva già da prima, ma la Juve è stata poverissima di contenuti sul piano offensivo. Il confronto dei tiri totali se lo è portato nettamente a casa la ‘Beneamata’ (23 a 7), così come quello delle conclusioni nello specchio (7 a 2). Numeri a dir poco improponibili per un club che vuole tornare a recitare un ruolo da protagonista anche in Europa nel minor tempo possibile. L’attacco, inoltre, non è supportato adeguatamente dal centrocampo, reparto estremamente carente. Sulla mediana si lavora intensamente in queste ore in sede di calciomercato, in particolare sul futuro di Arthur.

Arthur via dalla Juventus, subito scambio e ‘scippo’ a Mourinho

Sappiamo che l’Arsenal è fortemente interessato all’acquisto del regista brasiliano. I ‘Gunners’ hanno puntano con decisione l’ex Barcellona e stanno insistendo per regalare ad Arteta questo rinforzo già nel mese di gennaio. La Juventus sta riflettendo per capire quale possa essere la soluzione migliore, visto che di base i bianconeri non vorrebbero rinunciare al classe ’96. Il giocatore, dal canto suo, sarebbe stato convinto dagli inglesi a fare le valigie e trasferirsi subito in quel Londra.

La ‘Vecchia Signora’ non allontana a prescindere l’ipotesi addio, ma chiaramente può avvenire solo a condizioni favorevoli. Ecco che le due società starebbero pensando di mettersi d’accordo a sorpresa intavolando uno scambio di prestiti con Xhaka. Il mediano svizzero ha rinnovato in estate il contratto e da allora la sua esperienza con l’Arsenal non è stata memorabile. Se dovesse prendere corpo questo scenario, si tratterebbe di uno ‘scippo’ nei confronti di Mourinho. Lo Special One, da poco arricchitosi di scelte con Sergio Oliveira in quella zona del campo, tiene viva la pista elvetica per la prossima finestra di mercato. Ma la Juventus potrebbe rovinargli subito la piazza.