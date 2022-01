Il Newcastle è a caccia di nuovi elementi già per questa finestra invernale di calciomercato. La Juventus invece si ritrova con uno Chiesa in meno: le due cose potrebbero anche collimare

La complicatissima trasferta di Roma dell’ultimo weekend di Serie A ha regalato si un successo in rimonta insperato alla Juventus, ma al contempo ha portato in dote anche il pesante infortunio di Federico Chiesa. L’esterno di Allegri ha infatti subito la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e dovrà quindi restare ai box per il resto della stagione. Una tegola molto importante per il club di Andrea Agnelli che potrebbe anche provare a correre ai riparti nel corso del mercato di gennaio, per non farsi trovare impreparato.

L’assist giusto per provare a portare a Torino un possibile erede o sostituto di Chiesa potrebbe arrivare dalla Premier League, dove c’è il solito Newcastle sempre intento a potenziare la propria rosa dopo l’arrivo di PIF.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, la Juventus lo scambia: la richiesta di Allegri

Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Calciomercato Juventus, scambio col Newcastle: idea Saint-Maximin grazie a Rabiot

A gennaio il Newcastle ha bisogno di rinforzi in particolare a centrocampo e Adrien Rabiot è sempre un nome che potrebbe piacere. Il francese non convince del tutto la Juventus ma ha estimatori in Inghilterra, e potrebbe diventare molto importante in una mediana in difficoltà come quella dei ‘Magpies’ che hanno intenzione di potenziare la rosa per uscire dalle zone complesse della classifica.

LEGGI ANCHE >> Addio Sensi, il piano dell’Inter per il colpo estivo: lo scenario

Stavolta però la Juventus potrebbe non chiedere una proposta cash, ma bensì un calciatore, ovvero Allan Saint-Maximin. Il funambolico esterno francese classe 1997 avrebbe tutte le carte in regola per non far rimpiangere Chiesa nel prossimo futuro. L’ex Nizza è stato probabilmente il migliore della prima complicata fase di stagione del Newcastle, con 4 reti e tre assist in Premier. Si tratterebbe di uno scambio alla pari con valutazioni sui 30 milioni di euro, ma proprio la centralità di Saint-Maximin nel gioco dei britannici potrebbe indurre il club a non acconsentire ad un suo eventuale addio. La corsa salvezza in Premier infatti si fa sempre più complessa.