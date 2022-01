Addio Sensi, il piano dell’Inter per il colpo estivo: lo scenario

L’Inter pianifica il possibile addio di Stefano Sensi: il prestito dell’ex Sassuolo può aprire ad un nuovo colpo in estate

Il big match contro il suo passato: questa sera a San Siro arriva la Lazio di Maurizio Sarri e per l’Inter di Simone Inzaghi è finalmente tempo di tornare in campo dopo il rinvio del match con il Bologna. I nerazzurri vogliono rispondere al Milan, mantenendo la testa della classifica di Serie A. Tra le priorità del club nerazzurro vi è però il calciomercato invernale che può vedere, come già valutato nelle scorse settimane, la partenza di Stefano Sensi. Il centrocampista ex Sassuolo, al netto dei tanti infortuni, fa enorme fatica a trovare spazio e l’Inter vorrebbe lasciarlo partire in prestito.

Magari già nelle prossime settimane, nelle quali Marotta e Ausilio potrebbero avere un piano ben definito per un rinforzo a centrocampo in estate. L’Inter può quindi proporre il 26enne di Urbino, che ha collezionato in campo solo 169′ con i colori nerazzurri, alla Sampdoria. L’idea della dirigenza campione d’Italia sarebbe quella di considerare Sensi un ‘acconto’ per quello che, nei desideri di Marotta, sarebbe un rinforzo per luglio.

Inter, Sensi via in prestito: colpo in Serie A

Si tratta di Morten Thorsby che l’Inter segue ormai da diverso tempo e che vorrebbe regalare a Simone Inzaghi. Sono 20 le presenze del norvegese classe 1996 con la maglia blucerchiata, con 3 reti ed 1 assist in stagione.

La società milanese dovrà però convincere Sensi a salutare in prestito i nerazzurri: il suo approdo alla Sampdoria potrebbe quindi dare il via ad una corsia preferenziale per l’Inter in vista di giugno, quando Thorsby potrebbe salutare i liguri.

Situazione in divenire: l’addio di Sensi nelle prossime settimane può aprire la strada per il colpo Thorsby in casa Inter, Marotta e Ausilio intendono provarci.