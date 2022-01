Assalto al top player dell’Inter: sul piatto l’ex ‘pallino’ di Marotta

Assalto al top player dell’Inter: per convincere i nerazzurri viene messo sul piatto lo scambio con un vecchio ‘pallino’ nerazzurro

Il 2022 in campo ancora non è iniziato per l’Inter, e comincerà domani a San Siro nel big match contro la Lazio. Nel frattempo però è iniziato il calciomercato invernale e in casa Inter si lavora sia per la sessione di gennaio che per quella della prossima estate.

A spaventare i nerazzurri potrebbe essere l’Atletico Madrid, pronto a far partire l’assalto a uno dei top player di Simone Inzaghi. Per convincere Marotta i ‘Colchoneros’ potrebbero mettere sul piatto un vecchio pallino dell’Inter.

L’Atletico Madrid mette nel mirino de Vrij: l’Inter chiede lo scambio con De Paul

Anche l’Inter potrebbe essere spaventata dalla situazione contrattuale di uno dei suoi big. Infatti la colonna difensiva nerazzurra, Stefan de Vrij, ha il contratto con scadenza fissata a giugno 2023 e fino ad ora il rinnovo non è arrivato. Così, secondo quanto riportato da ‘El Nacional’, sulle sue tracce potrebbe esserci l’Atletico Madrid.

Per arrivare al difensore olandese i ‘Colchoneros’ i nerazzurri chiederebbero 40 milioni o di mettere sul piatto uno scambio con Rodrigo De Paul, centrocampista ex numero 10 dell’ Udinese che da tempo è nei radar dell’Inter. Una proposta che potrebbe ovviamente far vacillare i nerazzurri.