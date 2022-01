La Juventus insidia l’Inter | Sessanta milioni per il colpo in A 

Duello di mercato tra Juventus e Inter per giugno: le due big si contendono il big del centrocampo

L’Inter studia le strategia di mercato per gennaio, in particolare in uscita. Matias Vecino e Stefano Sensi sono due dei giocatori che potrebbero partire in questa finestra invernale, ma anche Satriano è tra i candidati a lasciare Milano per fare esperienza altrove. Intanto, però, Marotta e Ausilio lavorano anche in ottica giugno e puntano un big della Serie A.

L’Inter, come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, sarebbe sulle tracce di Fabian Ruiz. Il centrocampista del Napoli è uno dei migliori del nostro campionato per numeri, come dimostrano i 5 gol e 2 assist in 15 gare fino a questo momento. Il Napoli considera lo spagnolo uno dei suoi giocatori migliori e considerando il contratto che lo lega agli azzurri fino a giugno 2023, la richiesta per lasciarlo andare è di 60 milioni di euro.

La Juve sfida l’Inter per Fabian Ruiz

L’Inter, però, non è da sola nella corsa a Fabian Ruiz. I nerazzurri, almeno in Italia, devono fare i conti con la Juventus che su spinta di Massimiliano Allegri vorrebbe provare a inserirsi per il centrocampista spagnolo.

La richiesta del Napoli certamente frena le ambizioni delle due big di Serie A ma i campioni d’Italia potrebbero trovare le risorse economiche per un colpo di mercato di questo calibro. A giugno, però, potrebbero arrivare anche diversi club esteri a bussare alla porta di De Laurentiis.