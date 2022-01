Serie A, Mourinho in emergenza in vista della Juventus: due assenti

Duro ko per la Roma a San Siro. Oltre alla sconfitta, pesano le due espulsioni in vista della Juventus

Il Milan vola a -1 dall’Inter con il successo sulla Roma. Una partita iniziata e terminata bene, grazie alle reti di Giroud, Messias e Leao. I giallorossi sono ritornati in corsa con Abraham ma alla fine sono capitolati con il 3-1 di Leao.

Nel finale, Rui Patricio ha parato un rigore ad Ibrahimovic evitando il poker. Nell’occasione è stato espulso Gianluca Mancini, autore del fallo da rigore. Il centrale di Mourinho non è stato l’unico ad abbandonare anzitempo la gara. Prima di lui, aveva lasciato il campo Karsdorp per somma di ammonizioni (44′ e 74).

Roma, pesano le espulsioni di Karsdorp e Mancini in vista della Juventus

La Roma esce con le ‘ossa rotte’ dal match di San Siro con il Milan. Non solo per la sconfitta, un netto 3-1, ma anche per le sanzioni comminate dall’arbitro Chiffi a Karsdorp e Mancini. Entrambi sono stati espulsi per somma di ammonizioni. Un duro colpo per Josè Mourinho in vista della super sfida ‘europea’ con la Juventus.