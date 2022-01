Serie A, Pioli travolge la Roma 3-1 e vola a -1 dall’Inter

In attesa di Juventus-Napoli, grande spettacolo a San Siro tra Milan e Roma

Milan-Roma è stata una delle partite giocate nel travagliato ventesimo turno di Serie A. Le due squadre hanno dato vita ad un gran match davanti al caloroso pubblico di San Siro.

I rossoneri sono andati sul 2-0 dopo appena 17 minuti grazie al rigore di Giroud ed al raddoppio di Messias. In entrambe le occasioni, Josè Mourinho ha pagato a caro prezzo le ingenuità dei suoi. Poco prima dell’intervallo, Tammy Abraham ha riaperto il match con un tocco sottoporta. Nella ripresa, il Milan ha controllato ed ha chiuso i giochi a dieci dalla fine con Rafael Leao. Nel recupero Ibrahimovic sbaglia il rigore del possibile 4-1. La Roma finisce in 9 per le espulsioni a Karsdorp e Mancini.

Serie A, 19a giornata: tabellino Milan-Roma e classifica aggiornata

MILAN-ROMA 3-1

Giroud 8′(R), 17′ Messias, 40’Abraham, Leao 82′

Classifica Serie A aggiornata: Inter punti 46, Milan 45, Napoli 39, Atalanta 38, Juventus 34, Roma 32, Fiorentina 32, Lazio** 32, Empoli** 28, Bologna 27, Verona** 27, Torino 25, Sassuolo** 25, Udinese* 20, Sampdoria** 20, Venezia 17, Spezia** 16, Cagliari** 13, Genoa** 12, Salernitana* 8.

*una partita in meno

** una partita in più