Milan, UFFICIALE: intervento per Tomori | Ecco i tempi di recupero

Fikayo Tomori, infortunatosi nel match di Coppa Italia contro il Genoa, è stato operato in data odierma: ecco i tempi di recupero comunicati dal club rossonero

La sofferta qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia ha lasciato in dote a Stefano Pioli l’infortunio occorso a Fikayo Tomori. Il difensore inglese, come si legge nella nota ufficiale del club rossonero. è stato sottoposto ad intervento chirurgico in data odierna. Ecco il responso della società mebeghina.

Il comunicato ufficiale del Milan: l’intervento a Tomori

“AC Milan comunica che Fikayo Tomori è stato sottoposto ad un intervento in artroscopia del ginocchio sinistro per risolvere la lesione del menisco mediale occorsa ieri.

L’intervento, effettuato presso la Clinica La Madonnina, è perfettamente riuscito ed è stato eseguito dal Dr. Roberto Pozzoni con l’apporto dell’équipe del CTS (Centro di Traumatologia dello Sport) del Galeazzi alla presenza del Responsabile sanitario del Club, Stefano Mazzoni.

Fikayo sta bene e inizierà da subito il percorso riabilitativo. I tempi di recupero sono stimabili in trenta giorni”.