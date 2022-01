Caso Dybala, la Juve deve guardarsi intorno: occhi sul campione d’Europa

Il mancato rinnovo di Paulo Dybala e le continue indiscrezioni costringono la Juventus a guardarsi intorno: l’ultimo nome per i bianconeri

Dopo la Supercoppa e il campionato, è già vigilia di Coppa Italia per la Juventus di Massimiliano Allegri. Domani sera, all’Allianz Stadium, i bianconeri ospiteranno una Sampdoria che si appresta a cambiare guida tecnica proprio in queste ore.

Sarà gara secca per l’accesso ai quarti di finale, senza margini di errore per Dybala e compagni. Proprio il futuro dell’argentino continua a tenere banco in sede di calciomercato. Il rinnovo ancora non arriva e la società bianconera ha chiesto altro tempo al suo numero 10: con la Juve non ancora certa della qualificazione alla prossima Champions League, tutto è stato nuovamente rinviato a febbraio. Contestualmente, però, la dirigenza è già costretta a guardarsi intorno. Marotta è in agguato e in caso di clamoroso addio di Dybala il club bianconero dovrà farsi trovare pronto. Ecco la possibile pista in Premier League.

Calciomercato Juve, occhi in Premier League: tutti i dettagli

La Juventus potrebbe guardare in casa Chelsea in caso di separazione con Paulo Dybala. Hakim Ziyech, infatti, non è un titolare nelle gerarchie di Tuchel e già da un paio di sessioni di parla del suo possibile addio ai ‘Blues’, con il Milan in prima fila. L’ex Ajax, che ritroverebbe de Ligt, è in scadenza di contratto nel 2023 e valutato almeno 30-35 milioni di euro. Il suo ingaggio è comunque inferiore ai 10 milioni richiesti da Dybala per il rinnovo. Occhi puntati, dunque, anche sulla pista Ziyech in casa Juventus.