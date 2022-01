Pogba più Kessie gratis, il doppio colpo che convince anche Mbappe

Pogba più Kessie gratis: il doppio affare incendia il calciomercato estivo e può convincere anche Mbappe a firmare

Un intreccio destinato ad incendiare il calciomercato estivo. Paul Pogba e Franck Kessie nella stessa squadra il prossimo anno.

Una coppia di centrocampisti ben assortita e che arriverebbe anche gratis visto che entrambi sono in scadenza di contratto. Il francese e l’ivoriano rappresentano due delle occasioni più ghiotte tra i parametri zero ancora disponibili. Un elenco di tutto rispetto che annovera anche attaccanti importanti come Paulo Dybala o Kylian Mbappe. Proprio il francese, con il legame con il Psg arrivato negli ultimi mesi, potrebbe essere protagonista di un clamoroso intreccio che coinvolgerebbe sia Pogba che Kessie. A riportarlo è ‘Madrid Zone’ su Twitter, che delinea lo scenario che sta nascendo a Parigi. E’ noto ormai l’interesse del Real Madrid per Mbappe: le merengues sono da tempo a caccia del 22enne del Psg e pregustano il colpo a zero la prossima estate. A guastare i piani di Florentino Perez potrebbero essere proprio Pogba e Kessie.

Calciomercato, Pogba più Kessie per convincere Mbappe

I due centrocampisti, infatti, fanno parte della lista degli obiettivi del Paris Saint-Germain. Rispettivamente in scadenza con il Manchester United e con il Milan, rappresentano le carte che Leonardo si vuole giocare per far cambiare idea a Mbappe e fargli firmare il rinnovo di contratto. Con il doppio colpo a parametro zero, il Psg dimostrerebbe all’attaccante la volontà di continuare sulla strada dei grandi investimenti, confermando la strategia di imporsi come una big a livello europeo. Questo, unito ad un ricco aumento dell’ingaggio, potrebbe spingere l’attaccante a riconsiderare l’idea di lasciare Parigi per trasferirsi a Madrid.

Una operazione che lascerebbe a mani vuote Juventus e Milan. I bianconeri, è noto, sognano il ritorno a Torino di Pogba, anche se il ricco ingaggio percepito allo United dal francese complica non poco l’operazione. La stessa Juve è attenta anche all’affare Kessie che, ormai, sembra destinato a lasciare i rossoneri a zero. Anche in questo caso il problema per il rinnovo è rappresentato dalla richiesta di ingaggio del centrocampista ivoriano. Un problema che non è un ostacolo per il Psg pronto al doppio colpo per convincere Mbappe.