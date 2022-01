La Juventus di Massimiliano Allegri ha messo nel mirino il nome di Matthias Ginter, difensore centrale del Gladbach: le ultimissime notizie di calciomercato sulla Serie A

La Juventus di Massimiliano Allegri si è rilanciata nel campionato italiano di Serie A dopo la sconfitta in Supercoppa italiana contro l’Inter di Simone Inzaghi.

I bianconeri, che non stanno vivendo una stagione particolarmente facile dal punto di vista dei risultati, si sono rilanciati nella corsa alla qualificazione alla fase a gironi della prossima Champions League. Il protagonista offensivo della squadra è senza dubbio Paulo Dybala. L’attaccante argentino della Vecchia Signora è in scadenza di contratto e sta facendo discutere per gli ultimi atteggiamenti nelle gare disputate dalla Juventus. Attenzione però anche alla difesa dove, fra questa finestra di calciomercato e la prossima estate, potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione a partire dalla situazione di Matthijs de Ligt.

Il difensore centrale olandese, arrivato nell’estate dei trasferimenti, del 2019 non sta trovando lo spazio e la fiducia che ci si aspettava e potrebbe dire addio. Occhio anche al nome di Daniele Rugani, non certo della sua permanenza e alle condizioni fisiche di Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, difensori centrali esperti, ma spesso soggetti a problemi legati agli infortuni.

Calciomercato Juventus, obiettivo in difesa

Per rinforzare il reparto difensivo, la Juventus potrebbe però anticipare un’operazione potenzialmente interessante per l’estate. Stiamo parlando del profilo di Matthias Ginter, difensore centrale tedesco del Gladbach, in scadenza di contratto. Il giocatore è un serio obiettivo di calciomercato anche dell’Inter di Simone Inzaghi. In questa stagione, in Bundesliga, Ginter ha collezionato 16 presenze ed ha una valutazione di oltre 20 milioni di euro, condizionata però dalla breve durata del suo contratto.