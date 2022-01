Follia Inter, affare da cento milioni: parte l’assalto al top

L’Inter è tornata protagonista in Serie A dopo lo Scudetto vinto sotto la gestione Conte: ci sono ancora miglioramenti da urlo

Una situazione del tutto nuova per l’Inter, che ha scelto Simone Inzaghi per il post Antonio Conte. Una scelta che si è rivelata azzeccata finora con miglioramenti a livello globale da parte di alcuni nerazzurri.

Su tutti anche il centrale Alessandro Bastoni, che è diventato praticamente un attaccante aggiunto nelle idee di gioco dello stesso Inzaghi. Il difensore nerazzurro si sgancia sempre in avanti per dare così un appoggio ulteriore alla manovra dell’Inter, che ha assunto i caratteri di un calcio totale.

Calciomercato Inter, l’idea dei nerazzurri su Bastoni

Come svelato in esclusiva dal portale “Interlive”, la società nerazzurra valuterebbe il giocatore sui 100 milioni di euro. Già in passato il Manchester City e il Chelsea si erano mossi per arrivare al centrale cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta. Dopo l’esperienza al Parma, è diventato ormai un elemento totale per quanto riguarda la compagine nerazzurra. Bastoni si trova perfettamente nel sistema di gioco di Inzaghi e in generale nell’ambiente nerazzurro. Una chiave per il futuro fondamentale con il centrale che verrà ceduto soltanto in casa di offerta strepitosa che accontenterebbe la dirigenza dell’Inter.