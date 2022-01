Calciomercato Milan, critiche ad Ibra: “Lavorano tutti per lui”

Una brutta sconfitta per il Milan che è stata beffata nel finale dallo Spezia dopo l’errore arbitrale di Serra: ancora Ibra nel mirino

Ancora punti persi per il Milan, che ha collezionato una brutta sconfitta nell’ultima giornata di Serie A appena terminata. Prima l’errore di Serra che non ha concesso vantaggio su Messias, autore di uno strepitoso gol, ma il direttore di gara aveva già fischiato fallo su Krunic.

Poco prima i rossoneri avevano fallito un rigore con Theo Hernandez e così il Milan torna a casa con zero punti. Il Napoli si è avvicinato sempre di più alla compagine di Pioli grazie alla vittoria fondamentale di Bologna: ora i partenopei sono distanti soltanto due punti.

Calciomercato Milan, Ibrahimovic criticato per la prova

Anche lo stesso Ibrahimovic ci ha provato fino all’ultimo, ma il gol non è arrivato. Così il giornalista Fabio Ravezzani ha espresso il suo punto di vista sulla situazione dell’attaccante svedese: “Ibra fa lavorare tutto il Milan per lui. In cambio dovrebbe segnare quando gli arrivano i palloni giusti. Se fallisce, è normale che una squadra in 10 abbia il fiatone e subisca nel secondo tempo come è successo ai rossoneri. Oggi Ibra é una riserva di lusso, non un titolare”. Una critica diretta all’attaccante rossonero, che è il fulcro del gioco di Stefano Pioli quando lui sta in campo. In caso di sconfitta, i rossoneri lavorano tanto per portargli palla in area di rigore avversaria.